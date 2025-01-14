«Ювентус» и «ПСЖ» договорились об аренде Коло-Муани до конца сезона без права выкупа (Le Parisien)

«Ювентус» договорился с «ПСЖ» о трансфере Рандаля Коло-Муани.

По информации Le Parisien, клубы достигли соглашения об аренде Коло-Муани до конца сезона. Сообщается, что для завершения сделки необходимо уладить детали со стороны игрока.

Отмечается, что изначально «ПСЖ» настаивал на аренде форварда с обязательством выкупа, однако в итоге сделка не будет предусматривать возможность полноценной покупки – в случае успешной игры за «Ювентус » у французского клуба будет больше возможностей для выгодной продажи Коло-Муани в дальнейшем.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Коло-Муани отметился 2 голами и ассистом в 10 матчах за «ПСЖ ». Статистику нападающего можно найти здесь .