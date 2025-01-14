«Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт

Виллиан Жозе покинул «Спартак».

Московский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним нападающим.

Бразильский футболист присоединился к красно-белым летом прошлого года. В составе «Спартака » он провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Статистику игрока можно найти здесь .