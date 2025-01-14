«Спартак» и Виллиан Жозе расторгли контракт
Виллиан Жозе покинул «Спартак».
Московский клуб объявил о расторжении контракта с 33-летним нападающим.
Бразильский футболист присоединился к красно-белым летом прошлого года. В составе «Спартака» он провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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