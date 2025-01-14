СКА заплатил Деанджело 14 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)
СКА заплатил Энтони Деанджело 14 млн рублей в качестве компенсации.
Петербургский клуб сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с американским защитником.
Как сообщает Metaratings, Деанджело получил компенсацию в размере около 14 млн рублей от СКА.
Защитник провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».
СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем