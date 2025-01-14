СКА заплатил Деанджело 14 млн рублей за расторжение контракта (Metaratings)

СКА заплатил Энтони Деанджело 14 млн рублей в качестве компенсации.

Петербургский клуб сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с американским защитником.

Как сообщает Metaratings, Деанджело получил компенсацию в размере около 14 млн рублей от СКА .

Защитник провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

СКА расторг контракт с Деанджело – после конфликта с помощником Ротенберга и постоянных ошибок