Российские спортсмены взяли 82 медали на Российско-китайских молодежных играх. У представителей Китая – 29 наград

Российские спортсмены завоевали 82 медали Российско-китайских молодежных игр.

Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января по зимним видам спорта, включая фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг и другие.

Россияне выиграли в общей сложности 82 награды (28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых). У представителей Китая – 29 (10-9-10).