Российские спортсмены взяли 82 медали на Российско-китайских молодежных играх. У представителей Китая – 29 наград
Российские спортсмены завоевали 82 медали Российско-китайских молодежных игр.
Соревнования проходили в Южно-Сахалинске с 8 по 14 января по зимним видам спорта, включая фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный спорт, шорт-трек, керлинг и другие.
Россияне выиграли в общей сложности 82 награды (28 золотых, 29 серебряных и 25 бронзовых). У представителей Китая – 29 (10-9-10).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ОКР
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