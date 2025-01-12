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  • 873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости
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873-й гол Овечкина, Хвича хочет уйти из «Наполи», «Динамо» обыграло СКА с победным голом Гусева, 8 голов «Ман Сити» в Кубке Англии, Мирра во 2-м круге Australian Open и другие новости

1. Клубы АПЛ покуражились над соперниками из низших лиг в 3-м раунде Кубка Англии. «Манчестер Сити» разнес «Солфорд Сити» (8:0), Грилиш забил первый гол за клуб более чем за год. «Челси» разгромил «Моркэм» (5:0). «Ливерпуль» крупно обыграл «Аккрингтон» (4:0), Кьеза забил впервые после трансфера.

2. В Фонбет Чемпионате КХЛ СКА проиграл «Динамо» (4:5) в гостях. Победный гол на последний минуте забил Гусев, громко ушедший из СКА в 2023-м. Деанджело не сыграл в 3-м периоде, Ротенберг сказал, что это «хоккейная ситуация», а звезд в СКА нет: «У нас команда – звезда».

В других матчах «Металлург» обыграл «Трактор» (5:3), «Ак Барс» победил «Барыс» (5:4 ОТ), «Торпедо» дома было разгромлено «Адмиралом» (1:6).

3. Australian Open. На старте турнира Мирра Андреева обыграла Мари Бузкову и вышла во 2-й круг. 

4. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нэшвилл» (4:1), Овечкин забил 873-й гол в лиге, поразив пустые ворота (до рекорда Гретцки – 21 шайба). Александр – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший по 20+ шайб в 20 или более сезонах

«Филадельфия» разгромила «Анахайм» (6:0), Мичков забил и прервал серию из 5 игр без очков. «Эдмонтон» справился с «Чикаго» (4:3), Подколзин набрал 1+1 и стал 1-й звездой. «Тампа» уступила «Нью-Джерси» (2:3 ОТ), Кучеров забил и вышел на 9-е место в списке лучших российских снайперов в истории лиги, обогнав Яшина. 

5. «Торино» и «Ювентус» сыграли вничью (1:1) в 20-м туре Серии А. Туринское дерби вышло жарким: Мотту и Ваноли удалили после стычки. «Милан» и «Кальяри» тоже поделили очки (1:1). Все результаты – здесь.

6. НБА. «Финикс» обыграл «Юту», «Миннесота» уступила «Мемфису» и другие результаты

7. Трансферные новости. ЦСКА подписал воспитанника «Зенита» Ананьева. «Спартак» может расторгнуть контракт с Селиховым в зимнее окно.

Хвича Кварацхелия попросил продать его из «Наполи», заявил Конте. Хвича и «ПСЖ» уже согласовали контракт на 5 лет зарплата грузина вырастет в 4-5 раз. Хусанов пройдет медосмотр в «Ман Сити» в начале недели. Гвардиола сообщил, что Уокер попросил отпустить его из «Сити». Месси и «Интер Майами» обсуждают продление контракта до конца 2026 года, в нем будет пункт об аренде в Европу во время межсезонья в МЛС. «Интеру» интересен Доннарумма. «Ман Сити» надеется заключить сделку по Мармушу на следующей неделе. «Барсе» интересен Исак – его ценят выше, чем Дьокереша. «Ювентус» предлагал 35 млн евро за Араухо, «Барса» хочет 70-80 млн.

8. Кубок России по биатлону. Латыпов победил в гонке преследования, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й. У женщин выиграла Халили, Плюснина – 2-я, Метеля – 3-я.

На Кубке мира Лагрейд выиграл гонку преследования, Тарьей Бо – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Фийон-Майе – 4-й. У женщин победила Жанмонно, Киркеэйде – 2-я, Эльвира Оберг – 3-я.

9. «Эвертон» объявил о возвращении Мойеса. Команда идет 16-й в АПЛ.

10. «Бенфика» завоевала Кубок португальской лиги, обыграв «Спортинг» в финале (1:1, 7:6 по пенальти). Спортс’’ показывал игру в прямом эфире с комментарием Вадима Лукомского и Сергея Юрана.

11. UFC Fight Night 249. Маккензи Дерн победила Аманду Рибас, Роман Копылов нокаутировал Криса Кертиса, Виктория Дудакова проиграла Фатиме Клайн (и ударила тренера после боя). Все результаты вечера – здесь

12. «Бавария» обыграла «Боруссию» Менхенгладбах на выезде (1:0) в матче 16-го тура Бундеслиги. Остальные итоги дня – тут.

13. «Барселона» показала CSD, что вовремя направила документы о соответствии ФФП и регистрации Ольмо и Виктора. Ла Лига заявляла, что «блауграна» не успела. Совет по спорту будет разбираться.

14. Клубное ТВ «Реала» показало ролик с критикой судьи Мансано перед игрой с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании. Отмена гола Беллингема «Валенсии» называется «скандалом мирового масштаба»

15. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» выиграл у «Зенита» в гостях, ЦСКА разгромил «Парму» в Перми.

Цитаты дня.

Владимир Быстров: «Нам сказали отдать судьям премиальные, чтобы они судили честно. Что за матч? Догадаться несложно – я играл не во многих командах»

Тренер норвежцев Мазе: «Если США сунутся в Гренландию, то их нужно отстранить. Правила должны быть едины для всех – будь то Россия или США»

Фетисов о возможном запрете двойного гражданства для россиян: «У меня никогда не было двойного гражданства. Я гражданин РФ и горжусь этим»

Кабаев провел 2 дня в СИЗО Эстонии: «Превысил скорость, 142 км/ч. Как собаку кинули в тюрягу. У нас штраф 750 рублей, а там – угроза государству»

Абаскаль хотел бы вернуться в Россию: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве»

Дмитрий Губерниев: «Вяльбе уже нерукопожатный персонаж. Поэтому может выступать только в качестве стендап-комика»

«10 секунд бокса, да? Нежный придурок». Беллингем – упавшему после касания Винисиуса Маффео

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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