Ларионов о прозвище «Профессор» у тренера Мишина: «Знаю, сколько он вложил в наше фигурное катание. Мы бы привлекли его к тренировкам СКА, может, даст совет хоккеистам»

Игорь Ларионов: Алексей Мишин мог бы дать советы хоккеистам СКА по катанию.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что заслуженный тренер России и СССР по фигурному катанию Алексей Мишин мог бы дать советы хоккеистам петербургского клуба.

– У вас прозвище Профессор, как и у знаменитого тренера по фигурному катанию Алексея Мишина. Как вы делите между собой Санкт‑Петербург?

– Мы с ним не пересекались очень давно. Последний раз это было в далеком 1988 году на Олимпиаде в Калгари, когда мы летели вместе в самолете. С тех пор не было возможности с ним пообщаться.

Я знаю, кто этот человек, и сколько он вложил в наше фигурное катание и в наш спорт. С удовольствием с ним повстречаюсь – и, может, он даст какой‑нибудь совет по катанию нашим хоккеистам, если у кого‑то что‑то не получается. Мы бы привлекли его к тренировкам, – сказал Игорь Ларионов.