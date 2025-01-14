Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд в гостях у «Хольштайн Киля», «Байер» примет «Майнц», «Бавария» и «Хоффенхайм» сыграют в среду
В Бундеслиге стартует 17-й тур.
Во вторник «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хольштайн Килем» в гостях, «Байер» примет «Майнц», «Айнтрахт» встретится с «Фрайбургом».
В среду «Штутгарт» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии
17-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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