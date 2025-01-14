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Экс-защитник «Арсенала» Санья – игрок Fight Nights

Бакари Санья стал игроком Fight Nights на один матч.

Fight Nights официально объявили, что к клубу присоединился Бакари Санья.

Футболист сыграет за команду Камила Гаджиева в одном матче Winline Суперкубка Медиалиги в Абу-Даби.

Также клуб ведет переговоры с Кларенсом Зеедорфом.

Суперкубок пройдет в феврале в Абу-Даби.

В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.

Бакари Санья 41 год. В профи он выступал за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Защитник завершил карьеру в 2020-м. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights 
logoFight Nights
logoпремьер-лига Англия
logoБакари Санья
logoАрсенал
Winline Суперкубок Медиалиги
logoWinline Медиалига
logoКларенс Зеедорф
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