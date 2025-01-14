Экс-защитник «Арсенала» Санья – игрок Fight Nights

Бакари Санья стал игроком Fight Nights на один матч.

Fight Nights официально объявили, что к клубу присоединился Бакари Санья .

Футболист сыграет за команду Камила Гаджиева в одном матче Winline Суперкубка Медиалиги в Абу-Даби.

Также клуб ведет переговоры с Кларенсом Зеедорфом .

Суперкубок пройдет в феврале в Абу-Даби.

В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.

Бакари Санья 41 год. В профи он выступал за «Арсенал » и «Манчестер Сити». Защитник завершил карьеру в 2020-м.