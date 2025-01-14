Экс-защитник «Арсенала» Санья – игрок Fight Nights
Бакари Санья стал игроком Fight Nights на один матч.
Fight Nights официально объявили, что к клубу присоединился Бакари Санья.
Футболист сыграет за команду Камила Гаджиева в одном матче Winline Суперкубка Медиалиги в Абу-Даби.
Также клуб ведет переговоры с Кларенсом Зеедорфом.
Суперкубок пройдет в феврале в Абу-Даби.
В турнире 7 участников: 2Drots, «Амкал», «Броуки», «Десятка», «Родина Медиа», Fight Nights и Lit Energy.
Бакари Санья 41 год. В профи он выступал за «Арсенал» и «Манчестер Сити». Защитник завершил карьеру в 2020-м.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Fight Nights
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