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  • «ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер будет получать 9+2 млн евро в год, медосмотр – на этой неделе
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«ПСЖ» и «Наполи» оформили трансфер Хвичи за 70+ млн евро. Вингер будет получать 9+2 млн евро в год, медосмотр – на этой неделе

Хвича Кварацхелия переходит в «ПСЖ».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» и «Наполи» завершили оформление сделки.

Сегодня президенты клубов Аурелио де Лаурентис и Нассер Аль-Хелайфи подписали все необходимые документы – ожидается, что Хвича пройдет медосмотр уже на этой неделе.

Как утверждает RMC Sport, сумма трансфера составит более 70 млн евро, контракт Хвичи будет рассчитан на 5 лет – до 2029 года.

По данным журналиста Николо Скиры, вингер сборной Грузии будет получать в «ПСЖ» около 9 млн евро в год, еще 2 млн евро могут быть выплачены в качестве бонусов. Соглашение включает опцию продления до 2030 года.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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