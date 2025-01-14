КХЛ оштрафовала «Локомотив» из-за кричалки болельщиков «СКА – позор российского хоккея»

«Локомотив» оштрафован после скандирования «СКА – позор российского хоккея».

«Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики «Локомотива » скандировали «СКА – позор российского хоккея» .

«Во время матча №505 Фонбет Чемпионата КХЛ «Локомотив» – СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника.

Данный факт является нарушением Правил поведения в Спортсооружениях.

На основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с Дисциплинарным регламентом КХЛ», – говорится в заявлении КХЛ.

В октябре 2024 года «Спартак» сыграл против СКА (2:5). Тогда фанаты красно-белых также скандировали «СКА – позор российского хоккея». Клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей .