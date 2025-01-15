Мармуш догнал Кейна в списке бомбардиров Бундеслиги. У игрока «Айнтрахта» 1+2 в матче с «Фрайбургом» – он лучший ассистент лиги и лидер по «гол+пас»
Омар Мармуш сравнялся с Харри Кейном по голам в Бундеслиге.
Полузащитник «Айнтрахта» забил и отдал голевой пас в матче с «Фрайбургом» в 17-м туре чемпионата Германии.
Сейчас на счету Мармуша 15 голов в 17 матчах Бундеслиги. Египтянин делит первое место с Харри Кейном в списке лучших бомбардиров лиги.
Также на счету Омара 9 ассистов – он лидер по этому показателю и по системе «гол+пас».
Подробную статистику 25-летнего полузащитника, на которого претендует «Манчестер Сити», можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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