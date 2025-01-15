Мармуш догнал Кейна в списке бомбардиров Бундеслиги. У игрока «Айнтрахта» 1+2 в матче с «Фрайбургом» – он лучший ассистент лиги и лидер по «гол+пас»

Омар Мармуш сравнялся с Харри Кейном по голам в Бундеслиге.

Полузащитник «Айнтрахта » забил и отдал голевой пас в матче с «Фрайбургом » в 17-м туре чемпионата Германии.

Сейчас на счету Мармуша 15 голов в 17 матчах Бундеслиги. Египтянин делит первое место с Харри Кейном в списке лучших бомбардиров лиги.

Также на счету Омара 9 ассистов – он лидер по этому показателю и по системе «гол+пас».

Подробную статистику 25-летнего полузащитника, на которого претендует «Манчестер Сити», можно найти здесь .