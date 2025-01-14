Медведев опроверг слухи об отставке Ротенберга с поста тренера СКА: «Неправда»

В СКА опровергли информацию об отставке Романа Ротенберга.

Председатель совета директоров клуба Александр Медведев сообщил, что информация об отставке Ротенберга с поста главного тренера не соответствует действительности.

– Ротенберг отправлен в отставку с поста главного тренера СКА?

– Неправда, – заявил Медведев.

Ротенберга предупреждали об отставке в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива». СКА проиграл оба матча (Никита Филатов)