Медведев опроверг слухи об отставке Ротенберга с поста тренера СКА: «Неправда»
В СКА опровергли информацию об отставке Романа Ротенберга.
Председатель совета директоров клуба Александр Медведев сообщил, что информация об отставке Ротенберга с поста главного тренера не соответствует действительности.
– Ротенберг отправлен в отставку с поста главного тренера СКА?
– Неправда, – заявил Медведев.
Ротенберга предупреждали об отставке в случае поражений от «Динамо» и «Локомотива». СКА проиграл оба матча (Никита Филатов)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
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