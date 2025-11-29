Разин о голевых передачах Набокова: «У вратаря другие функции, хотя он это может. Илюха отлично играет клюшкой, в КХЛ он лучший в этом компоненте, думаю»

Андрей Разин высказался о голевых передачах Ильи Набокова.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о голевых пасах вратаря Ильи Набокова после победы над «Барысом» (5:2) в матче FONBET КХЛ.

– Вернули Силантьева в тройку к Канцерову и Ткачеву. И сегодня, по сути, именно эта тройка сделала игру во втором периоде. Все голы были очень красивые, в целом ребята произвели большое впечатление. Как оцените игру этой тройки?

– Я бы не стал петь дифирамбы. В атаке молодцы, но в обороне нужно добавлять. Первый гол и частично второй, там тоже были огрехи. И если вспомнить три наши гола, два из них начались с опасных атак на наши ворота.

У Ильи Набокова – седьмая голевая передача. Он выручил. Здесь не забили нам – мы забили. С более мастеровитыми командами так играть нельзя. Да, молодцы, мастера. Но от оборонительных функций никто из не избавляет.

– У Ильи Набокова – седьмая передача. Он вышел на чистое второе место среди всех вратарей [«Металлурга»].

– Мне интересно, какой вопрос будет...

– Есть ли у него установка играть клюшкой чаще? Он это специально отрабатывает? Все-таки не каждый вратарь делает столько голевых.

– Во-первых, Илюха действительно отлично играет клюшкой. Думаю, в этом компоненте он лучший в лиге [среди вратарей]. А то, что у него седьмая передача... У вратаря другие функции: он помогает в начале атаки, может выбросить шайбу из зоны в меньшинстве. Запускать атаки – не его задача, хотя он и это может. Часто это приводит не к голам, а к опасным моментам.

Вспоминаем прошлую игру – в начале третьего периода он вытащил важный момент. И здесь, с «Сибирью», когда Уилсон бросал, он вытащил ловушкой. Это сложный компонент для вратаря, потому что их основные функции – другие, и играть подкидкой умеют далеко не все, – сказал Андрей Разин .