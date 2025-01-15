Ограблен дом Малкина – сигнализация и камеры не работали. Украдены чемпионские перстни форварда «Питтсбурга»

В Питтсбурге ограбили дом Евгения Малкина.

В субботу, 11 января, в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом. В тот день «Питтсбург » проводил матч против «Оттавы» (0:5).

У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

Злоумышленники выбили заднюю дверь дома и проникли в жилье хоккеиста. Отмечается, что сигнализация и камеры видеонаблюдения не работали.

Полиция округа подтвердила, что расследует кражу со взломом в этом районе.

«Новость об ограблении моего дома – не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», – заявил Евгений Малкин .