Ограблен дом Малкина – сигнализация и камеры не работали. Украдены чемпионские перстни форварда «Питтсбурга»
В Питтсбурге ограбили дом Евгения Малкина.
В субботу, 11 января, в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом. В тот день «Питтсбург» проводил матч против «Оттавы» (0:5).
У нападающего «Пингвинс» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).
Злоумышленники выбили заднюю дверь дома и проникли в жилье хоккеиста. Отмечается, что сигнализация и камеры видеонаблюдения не работали.
Полиция округа подтвердила, что расследует кражу со взломом в этом районе.
«Новость об ограблении моего дома – не утка. Но подробности я вам сообщить пока не могу. Сейчас идет расследование», – заявил Евгений Малкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: CBS News
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем