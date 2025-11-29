Юниоры из Приморского края обыграли команду из КНДР «Тэсонсан» в Пхеньяне в товарищеском матче
Российские юниоры из Приморского края сыграли с командой из КНДР.
Российские хоккеисты младше 17 лет из Приморского края победили команду из КНДР «Тэсонсан» в товарищеском матче на стадионе в Пхеньяне со счетом 5:4. Товарищеский матч состоялся в среду, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в КНДР.
Матч посетили корейские спортсмены, а также сотрудники российского посольства в КНДР. По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, российских спортсменов пригласило Министерство спорта КНДР.
Российские и корейские спортсмены провели несколько совместных тренировок и товарищеских игр.
