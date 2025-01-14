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Frontier Airlines опубликовали заявление по поводу скандала с Хабибом: «Решение о высадке пассажира никак не связано с его национальностью»

В авиакомпании Frontier прокомментировали инцидент с участием Хабиба Нурмагомедова.

«11 января наш рейс из Лас-Вегаса в Сан-Франциско готовился к вылету. Стюардесса начала инструктаж для пассажиров, сидящих рядом с аварийными выходами.

Пассажира Хабиба Нурмагомедова несколько раз спросили, готов ли он оказать помощь в случае чрезвычайной ситуации.

По словам стюардессы, господин Нурмагомедов не ответил, несмотря на неоднократные обращения, что стало нарушением требований Федерального управления гражданской авиации.

Стюардесса сообщила Нурмагомедову, что она должна пересадить его на другое место с повышенным комфортом или попросить его покинуть самолет.

На видео, распространяемых в соцсетях, не показан этот диалог. Вместо этого показано последующее взаимодействие, когда в самолет вошел агент и попросил пассажира пересесть.

После неоднократных попыток обратиться к пассажиру и его многочисленных отказов пересесть ему предложили покинуть самолет.

Решение о высадке клиента никак не связано с его этнической принадлежностью, мы вернули ему и его попутчикам деньги за перелет», − сказано в пресс-релизе Frontier Airlines.

Хабиба сняли с рейса в США – не исключает, что из-за расизма. Авиакомпанию уже отменяют в соцсетях

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
происшествия
logoХабиб Нурмагомедов
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