Александр Пашков: «Трактор» завелся, едва за Гру закрылась дверь, стал показывать эффектный хоккей. «Локомотив» после отставки Рябыкина словно бросил играть»

Александр Пашков: «Трактор» завелся после ухода Гру.

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением об уходе Бенуа Гру с поста главного тренера «Трактора».

– Александр Константинович, какие выводы сделали по итогам ноябрьского парада тренерских отставок?

– Знаете, обычно после смены тренеров работает эффект новизны – результаты команды заметно улучшаются. Это очень короткий эффект, но он в КХЛ проявляется часто.

Здесь самый лучший пример – «Трактор». Едва за Гру закрылась дверь, «Трактор» завелся и начал показывать эффектный, атакующий хоккей.

Но есть и редкие исключения, когда этот эффект не проявляется. Смотрел последний матч «Локомотива » в Череповце и поражался – такого неубедительного Ярославля давно не видел.

И вообще после отставки Рябыкина «Локомотив» остановился и словно бы бросил играть. Это показательный пример, который говорит о том, что отставка была искусственной и отразила внутренние проблемы клуба.

– Начнем с «Трактора». За счет чего Челябинск прибавил?

– Последние матчи показывают, что существовали какие-то внутренние причины, вызванные фигурой Гру. Со стороны мне трудно сказать что-то более конкретное, но глобально ситуация – понятная, – сказал Александр Пашков.