Демидов забил 6-й гол в сезоне – «Колорадо». У форварда «Монреаля» 19 очков в 24 матчах
Демидов забил 6-й гол в сезоне.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо» (2:7).
Россиянин набрал 19-е (6+13) очко в текущем сезоне, всего он провел 24 игры.
В матче с «Эвеланш» за 14:12 (0:51 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
