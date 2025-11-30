Демидов забил 6-й гол в сезоне – «Колорадо». У форварда «Монреаля» 19 очков в 24 матчах

Демидов забил 6-й гол в сезоне.

Форвард «Монреаля » Иван Демидов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо» (2:7).

Россиянин набрал 19-е (6+13) очко в текущем сезоне, всего он провел 24 игры.

В матче с «Эвеланш» за 14:12 (0:51 – в большинстве) у Демидова 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «0».