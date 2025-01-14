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  • Деанджело заявил, что ушел из СКА по семейным обстоятельствам: «Буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт. Спасибо клубу и команде: тренеру Ротенбергу, партнерам»
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Деанджело заявил, что ушел из СКА по семейным обстоятельствам: «Буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт. Спасибо клубу и команде: тренеру Ротенбергу, партнерам»

Энтони Деанджело подтвердил, что покинул СКА.

«Хочу сообщить, что по семейным обстоятельствам я вынужден покинуть СКА и вернуться в Северную Америку. Это решение далось мне нелегко.

Очень жаль покидать такой город и такую команду – в Санкт‑Петербурге действительно любят хоккей, ценят каждого игрока, делают все, чтобы клуб добивался высоких результатов.

Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку, за неизменно полные трибуны. Вы подарили мне одни из лучших эмоций от домашних матчей, что я испытывал в карьере.

Спасибо клубу и команде: главному тренеру Роману Ротенбергу, всем партнерам, тренерскому и административному штабам за помощь на льду и в быту, за внимание в деталям, высочайший профессионализм и отличную атмосферу в раздевалке.

Горжусь, что был с вами в одной команде и желаю успехов в оставшейся части сезона.

Я буду всегда с теплотой вспоминать этот опыт и надеюсь, что в будущем наши пути еще пересекутся. Спасибо за все!» – сказал американский защитник.

Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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