Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Брентфорда», «Челси» примет «Борнмут», «Ливерпуль» против «Ноттингем Форест», «Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
В АПЛ стартует 21-й тур.
Во вторник «Манчестер Сити» сыграет с «Брентфордом» в гостях, «Ливерпуль» – с «Ноттингем Форест», «Челси» будет противостоять «Борнмуту».
В среду «Ньюкасл» примет «Вулверхэмптон», «Арсенал» сойдется с «Тоттенхэмом».
В четверг тур завершится матчем «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон».
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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