Серавалли о Куинне Хьюзе: «Хотел бы «Нью-Джерси» заполучить его? Конечно. Но если Куинн будет играть в первой бригаде большинства, чем будет заниматься Люк?»
Фрэнк Серавалли высказался о возможном обмене Куинна Хьюза в «Нью-Джерси».
Фрэнк Серавалли порассуждал о возможном обмене Куинна Хьюза из «Ванкувера» в «Нью-Джерси», где играют его братья Джек Хьюз и Люк Хьюз.
«Я понимаю, все в восторге от идеи воссоединения трех братьев. Но я также считаю, что их совмещение не будет таким гладким, как все надеются. Хотел бы «Нью-Джерси» заполучить его? Конечно, это так. Но если Куинн Хьюз будет играть в первой бригаде большинства, то чем тогда будет заниматься Лук Хьюз?
А как насчет «Филадельфии» и их главного тренера Рика Токкета, который только что работал с Куинном Хьюзом в «Ванкувере»? Они бы просто слюной исходили, чтобы заполучить такого игрока, как Куинн Хьюз», – сказал Фрэнк Серавалли.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости