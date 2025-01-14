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  • «Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда»
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«Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам 2024 года. Выше – «Домашний», «Карусель», «Рен ТВ», «ТВ-3», «Звезда»

«Матч ТВ» занял 16-е место по доле телевизионной аудитории в России по итогам года.

Об этом сообщает Mediascope. 

Доля аудитории «Матч ТВ» составила 1,4%. 

Первое место в рейтинге у канала «Россия 1» – 14,0%. В тройку лидеров также вошли НТВ (9,5%) и Пятый канал (7,7%). 

Также выше «Матч ТВ» оказались «РЕН ТВ» (6,9%), «Домашний» (5,1%), «Звезда» (2,8%), «Карусель» (2,7%), «ТВ-3»(2,6%) и другие каналы. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Mediascope
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телевидение
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