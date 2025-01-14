Рабинер о СКА: «Потратили на Деанджело огромные деньги, перед плей-офф выгнали. Из-за фокусов Ротенберга нет опытного вратаря. «Зенит» должен быть благодарен судьбе, что у него нет Йозе Марино»
«Расстаемся друзьями», ха-ха! Вплоть до последнего транша – конечно. А потом – Spittin’ Chiclets и феерические цитаты. К бабке не ходи.
Смешнее всего, что СКА потратил на Деанджело огромные деньги в условиях потолка зарплат, якобы понизил зарплату Никишину, Грицюку и Сапего, а теперь перед плей-офф выгнал Деанджело и никем не сможет его заменить, поскольку дедлайн обменов пройден.
Кроме того, в результате фокусов Романа Ротенберга с вратарями СКА – в частности, обмена Серебрякова – перед Кубком Гагарина команда осталась без единого опытного голкипера. И занимает сейчас седьмое место в конференции и общее 11-е в лиге.
На этом фоне не особо удивляют слухи – пока не подтвержденные – об отставке Романа Борисовича. Всему же должен быть предел. Да и «Газпром», как пишут, большие сокращения планирует...
«Зенит» вообще-то должен быть благодарен судьбе, что у него своего Йозе Марино не нашлось», – написал журналист Игорь Рабинер.
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