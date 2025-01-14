НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»
«Вашингтон» примет «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» сыграет с «Бостоном», «Коламбус» – с «Филадельфией», «Питтсбург» будет противостоять «Сиэтлу», «Флорида» – «Нью-Джерси», «Колорадо» проведет матч против «Рейнджерс».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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