НХЛ. «Вашингтон» примет «Анахайм», «Тампа» сыграет с «Бостоном», «Питтсбург» – с «Сиэтлом», «Рейнджерс» против «Колорадо»

«Вашингтон» примет «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа » сыграет с «Бостоном », «Коламбус » – с «Филадельфией», «Питтсбург » будет противостоять «Сиэтлу», «Флорида» – «Нью-Джерси», «Колорадо» проведет матч против «Рейнджерс ».

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

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