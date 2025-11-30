  • Спортс
  Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд – 0+3 против «Рейнджерс». У Никиты 32 балла в 23 играх сезона НХЛ
Никита Кучеров набрал очки в 9-м матче подряд в НХЛ.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал 3 голевых паса в матче против «Рейнджерс» (4:1), набрав очки в 9-й игре подряд в этом сезоне НХЛ

Форвард нанес 3 броска в створ, сделал 1 силовой и набрал показатель полезности «плюс 3» за 21:40 на льду. 

Кучеров стал 2-й звездой встречи. Первой звездой признан форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл, на счету которого дубль и победный гол. Третьей звездой стал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 31 из 34 бросков. 

Кучеров продлил свою результативную серию до 9 матчей. На этом отрезке у россиянина 18 (4+14) очков.

Всего на счету Никиты теперь 32 (11+21) очка в 23 матчах сезона.

