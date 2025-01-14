СКА подтвердил расторжение контракта с Деанджело по соглашению сторон

СКА официально расторг соглашение с Энтони Деанджело.

Петербургский клуб сообщил о расторжении договора с 29-летним американским защитником по обоюдному соглашению сторон.

«Армейцы благодарят Деанджело за время, проведенное в команде и желают удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

Хоккеист перешел в команду в сентябре 2024 года.

Энтони Деанджело провел 34 матча в Фонбет чемпионате КХЛ в этом сезоне и набрал 32 (6+26) очка при полезности «плюс 15».

Защитник СКА остался в раздевалке команды и не вышел по решению тренерского штаба на третий период матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Динамо» (4:5), который прошел 11 января.