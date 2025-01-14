Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Комо», «Аталанта» против «Ювентуса», «Интер» сыграет с «Болоньей» в среду

В Серии А пройдут перенесенные матчи 19-го тура.

Во вторник «Милан » сыграет с «Комо » в гостях, «Ювентус » – с «Аталантой». В среду «Интер » примет «Болонью».

Игры были перенесены из-за участия «россонери», «бьянконери», бергамасков и «нерадзурри» в Суперкубке Италии.

Чемпионат Италии

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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