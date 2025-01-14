Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Комо», «Аталанта» против «Ювентуса», «Интер» сыграет с «Болоньей» в среду
В Серии А пройдут перенесенные матчи 19-го тура.
Во вторник «Милан» сыграет с «Комо» в гостях, «Ювентус» – с «Аталантой». В среду «Интер» примет «Болонью».
Игры были перенесены из-за участия «россонери», «бьянконери», бергамасков и «нерадзурри» в Суперкубке Италии.
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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