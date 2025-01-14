«Зенит» предложил свыше 26 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли Винисиуса (Жулио Мигел Нето)

«Зениту» интересен 21-летний защитник Уэсли Винисиус.

По сведениям журналиста Жулио Мигела Нето, петербуржцы предлагают за футболиста «Фламенго » свыше 26 млн евро.

Представители игрока уже обсуждают ситуацию с руководством бразильского клуба.

В 2024 году правый защитник провел 31 матч в чемпионате Бразилии и сделал два голевых паса.