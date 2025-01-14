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«Зенит» предложил свыше 26 млн евро за защитника «Фламенго» Уэсли Винисиуса (Жулио Мигел Нето)

«Зениту» интересен 21-летний защитник Уэсли Винисиус.

По сведениям журналиста Жулио Мигела Нето, петербуржцы предлагают за футболиста «Фламенго» свыше 26 млн евро.

Представители игрока уже обсуждают ситуацию с руководством бразильского клуба.

В 2024 году правый защитник провел 31 матч в чемпионате Бразилии и сделал два голевых паса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Жулио Мигела Нето
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