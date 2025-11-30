НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Тампе», «Колорадо» забил 7 голов «Монреалю», «Торонто» разгромил «Питтсбург», «Вегас» одолел «Сан-Хосе»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» дома уступили «Тампе» (1:4), «Колорадо» разгромил «Монреаль» (7:2), «Торонто» – «Питтсбург» (7:2), «Вегас» одолел «Сан-Хосе» (4:3).
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
