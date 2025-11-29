  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о том, что Кузнецов не сыграл с «Барысом»: «От него ждешь феерии, как от Ткачева, например. Женя пока незаметен»
Разин о том, что Кузнецов не сыграл с «Барысом»: «От него ждешь феерии, как от Ткачева, например. Женя пока незаметен»

Андрей Разин: от Кузнецова ждешь феерии, но он пока незаметен.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после победы над «Барысом» (5:2) в матче FONBET КХЛ ответил, почему Евгений Кузнецов не принял участия в этой игре. 

– Евгений Кузнецов сыграл против «Авангарда» – команды мощной, физически сильной. Сегодня против «Барыса» он не вышел на лед: в прошлой игре толком не вошел в матч, вы его решили не ставить. Почему был такой план? На «Авангард» поставить, а сегодня нет? И какой у него дальше план, он на выезд поедет?

– На выезд поедет. План? Во-первых, мы потеряли лимитчика, а Нечаев – лимитчик. Поэтому выбор центральных и крайних пал на тех, кто был доступен.

Я уже отвечал и повторю еще раз: поймите, когда ждешь от человека феерии, как, например, от Ткачева – он почти в каждой смене, пусть даже через смену, создает момент. А от Жени ждешь того же. Но пока он незаметен, – сказал Андрей Разин

«Металлургу» предстоит 4 выездных матча подряд – против «Автомобилиста», «Нефтехимика», «Сочи» и «Трактора». 

Ткачев сделал 34 передачи и набрал 42 очка в 32 матчах сезона. Рекорды КХЛ принадлежат Гусеву – 66 передач и 89 очков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Металлурга»
