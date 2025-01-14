«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост
Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в казанском отеле.
С 16 по 19 января в Казани пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.
«Хочу показать, как живут в прославленной Казани. Сборная России. Просто комната 2 на 2. Вот, пожалуйста, моя сумка, даже положить вещи некуда. Шкаф. Нормальный шкаф? Ни полок, ничего. Две вешалки на человека. Просто как мне вот эту сумку, которая заняла весь проход между кроватями – куда мне ее класть? Куда мне вещи класть?
Прославленная Казань наша. Прекрасно. Жесть, просто жесть», – сказала Анастасия Кулешова в кружке в телеграм-канале.
Позже она удалила видео.
«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается
Опубликовано: Полина Лоцик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем