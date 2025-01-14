«Вот так живет сборная России. Прославленная Казань наша». Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в гостинице, но позже удалила пост

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания в казанском отеле.

С 16 по 19 января в Казани пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.

«Хочу показать, как живут в прославленной Казани. Сборная России. Просто комната 2 на 2. Вот, пожалуйста, моя сумка, даже положить вещи некуда. Шкаф. Нормальный шкаф? Ни полок, ничего. Две вешалки на человека. Просто как мне вот эту сумку, которая заняла весь проход между кроватями – куда мне ее класть? Куда мне вещи класть?

Прославленная Казань наша. Прекрасно. Жесть, просто жесть», – сказала Анастасия Кулешова в кружке в телеграм-канале.

Позже она удалила видео.

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