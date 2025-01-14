Экс-форвард «Спартака» Виллиан Жозе перешел в «Баию»
Виллиан Жозе перешел в «Баию».
Контракт Жозе с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года.
Футболист прошел медосмотр и находится вместе с командой в испанской Жироне, где «Баия» проводит предсезонную подготовку.
Ранее во вторник «Спартак» объявил о расторжении контракта с Жозе. В составе красно-белых форвард провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Фото: x.com/ecbahia
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем