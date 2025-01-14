Экс-форвард «Спартака» Виллиан Жозе перешел в «Баию»

Виллиан Жозе перешел в «Баию».

Контракт Жозе с бразильским клубом рассчитан до конца 2026 года.

Футболист прошел медосмотр и находится вместе с командой в испанской Жироне, где «Баия » проводит предсезонную подготовку.

Ранее во вторник «Спартак » объявил о расторжении контракта с Жозе. В составе красно-белых форвард провел 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь .

Фото: x.com/ecbahia