«Арсенал» купит Субименди у «Сосьедада» за 60 млн евро по окончании сезона (Daily Mail)
«Арсенал» подпишет Мартина Субименди.
Полузащитник «Реал Сосьедад» присоединится к лондонскому клубу по окончании сезона, сообщает Daily Mail. «Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро.
Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена.
Отмечается, что «Арсенал» хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона.
В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний испанец провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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