«Арсенал» купит Субименди у «Сосьедада» за 60 млн евро по окончании сезона (Daily Mail)

«Арсенал» подпишет Мартина Субименди.

Полузащитник «Реал Сосьедад » присоединится к лондонскому клубу по окончании сезона, сообщает Daily Mail. «Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро.

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена.

Отмечается, что «Арсенал » хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний испанец провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .