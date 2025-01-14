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«Арсенал» купит Субименди у «Сосьедада» за 60 млн евро по окончании сезона (Daily Mail)

«Арсенал» подпишет Мартина Субименди.

Полузащитник «Реал Сосьедад» присоединится к лондонскому клубу по окончании сезона, сообщает Daily Mail. «Канониры» активируют пункт об отступных в размере 60 млн евро. 

Переговоры находятся на продвинутой стадии. Источники заявляют, что сделка уже практически заключена. 

Отмечается, что «Арсенал» хотел бы видеть Субименди в составе уже сейчас, но «Сосьедад» настоял на том, чтобы хавбек остался в своей нынешней команде до конца сезона. 

В текущем розыгрыше Ла Лиги 25-летний испанец провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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logoЛа Лига
logoМартин Субименди
logoРеал Сосьедад
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