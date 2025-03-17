«Спартак» грохнул «Зенит», Мирра выиграла в Индиан-Уэллс, «Барса» перевернула матч с «Атлетико», «Ливерпуль» остался без трофея, команда Щербаковой победила на КПК и другие новости

1. В центральном матче тура Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Зенит» в Москве (2:1) благодаря дублю Мартинса, которого чуть не заменили из-за травмы . Это первая победа «Спартака» над «Зенитом» за 8 матчей , а в РПЛ Семак как тренер клуба из Петербурга вообще впервые проиграл красно-белым.

«Краснодар» вырвал победу у «Ростова» (1:0), забив на 78-й. ЦСКА обыграл «Акрон» на выезде (2:1), у Гуарирапы гол с паса Акинфеева. «Рубин» победил «Пари НН».

Таким образом, «Спартак» обошел «Зенит» и идет 2-м в таблице, у обоих клубов по 43 очка, до лидирующего «Краснодара» – 3 балла.

2. Мирра Андреева обыграла Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллс. Россиянка стала самой молодой чемпионкой тысячника в Индиан-Уэллс в XXI веке.

3. «Ливерпуль» проиграл «Ньюкаслу» в финале Кубка английской лиги – 1:2! Команда Арне Слота с 9 февраля упустила шансы побороться за 3 трофея из 4: помимо поражения от «Ньюкасла» «красные» вылетели из ЛЧ от «ПСЖ» и из Кубка Англии от «Плимута».

4. «Атлетико» проиграл «Барселоне» (2:4) дома, ведя 2:0 до 72-й минуты. Ферран сделал дубль, Ямаль забил победный с рикошетом на 92-й. «Барселона» и «Реал» набрали по 60 очков в Ла Лиге, «Атлетико» – 56. У каталонцев 1-я строчка и игра в запасе .

5. В АПЛ «Арсенал» обыграл «Челси» (1:0) благодаря голу Мерино забил, «Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в гостях (3:0) с 1+2 от Бруну. «Арсенал» на 12 очков отстает от «Ливерпуля» после 29 туров.

6. Лев Лазарев выиграл произвольную программу у мужчин на Кубке Первого канала, Алиса Двоеглазова была первой в женских состязаниях. Команда Анны Щербаковой победила на турнире , команда Загитовой – 2-я, команда Трусовой – 3-я.

7. «Фиорентина» сенсационно разгромила «Ювентус» (3:0) в Серии А. «Интер» обыграл «Аталанту» в гостях (2:0), Лаутаро забил, Эдерсона и Бастони удалили, Гасперини тоже получил красную. «Наполи» не смог забить «Венеции» на выезде (0:0).

«Интер» на 3 очка опережает «Наполи» после 29 туров, «Аталанту» – на 6, «Ювентус» – на 12.

8. В Фонбет чемпионате КХЛ «Спартак» победил «Северсталь», «Лада» забросила 7 шайб «Нефтехимику», «Автомобилист» был сильнее «Сочи».

9. Швейцарцы Аита Гаспарин и Никлас Хартвег выиграли сингл-микст на Кубке мира по биатлону в Поклюке. Швеция победила в смешанной эстафете с Ханной Оберг и Самуэльссоном, Франция – 2-я с Фийоном-Майе и Ришар, Норвегия – 3-я с Фреем и Лиен.

Команда Беларуси выиграла смешанную эстафету на чемпионате России по биатлону, команды Резцовой и Халили – 2-я, команда Мироновой и Бажина – 3-я.

10. У Арсена Захаряна вновь проблемы, он выбыл на несколько недель. У хавбека «Сосьедада» рецидив травмы квадрицепса .

11. Норвежец Харальд Амундсен выиграл коньковую «разделку» на Кубке мира по лыжам в Осло, Хедегарт – 2-й, Клэбо – 3-й. Шведская лыжница Моа Илар победила в женской забеге , Венг – 2-я, Карл – 3-я, Йохауг – 5-я.

Александр Терентьев победил в классическом спринте на Кубке России, Осипов – 2-й, Бакуров – 3-й, Большунов – 4-й. Наталья Терентьева выиграла женскую гонку , Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я.

12. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Флориду» (4:2), Цыплаков прервал 26-матчевую серию без голов. «Сент-Луис» с голом Бучневича разгромил «Анахайм» (7:2), «Колорадо» одолел «Даллас» (4:3 ОТ) в первом матче Микко Рантанена против бывшего клуба, Ничушкин набрал 1+1 . Все результаты дня – здесь .

13. НБА. «Орландо» прервал победную серию «Кливленда», 33 очка Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс» и другие результаты .

14. «Байер» вырвал победу над «Штутгартом» (4:3), уступая 0:2! Шик забил на 94-й минуте, у Джаки и Штиллера автоголы. Команда Алонсо до 6 очков сократила отставание от «Баварии» в Бундеслиге.

15. Ла Лига заявила , что «Реал» не просил перенести матч с «Вильярреалом» после ЛЧ. Анчелотти говорил, что клуб делал это дважды.

16. «ПСЖ» обыграл «Марсель» (3:1) и опережает ближайшего преследователя в Лиге 1 на 19 очков за 8 туров до конца чемпионате Франции.

17. Чемпионат России по хоккею с мячом. 1/2 финала. «Водник» обыграл «СКА-Нефтяник» в решающем матче, «Кузбасс» прошел «Динамо»

18. МЛС. «Интер Майами» одержал волевую победу над «Атлантой» Миранчука – 2:1. Месси забил, у Альбы пас на решающий гол на 89-й.

19. В допинг-пробе форвард Владислава Каменева концентрация мельдония превышена в 4,5 раза . Хоккеист временно отстранен, пишет «СЭ».

20. Единая лига ВТБ. ЦСКА взял реванш у «Локомотива-Кубань» в Краснодаре, «Зенит» выиграл у «Автодора» и другие результаты.

21. Журналист сообщил , что Неймар занимался сексом с эскортницами в день матча «Сантоса», а его отец выплатил девушке 80 тысяч реалов за молчание. Сторона игрока все опровергла и может подать в суд.

Цитаты дня.

Сергачев раздает яйца из своего курятника партнерам по «Юте»: «У меня их много, сейчас они в дефиците, так что парни ценят их больше. Я хорошо кормлю кур, забочусь о них »

Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина – это важные события в стране . Артем – жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»

Президент «Атлетико» о пенальти Альвареса: «ВАР – ужасный инструмент, вредящий командам, он разбил вдребезги нашу мечту . Систему ввели, чтобы было больше несправедливости»

Мирра Андреева после победы в Индиан-Уэллс: «Хочу снова поблагодарить себя . За то, что боролась до конца и всегда верила в себя»

Семак о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «У Рябчука 2-я желтая была, и Бабичу можно было дать . Сложно сказать, почему гол Мартинса засчитали, по ТВ кажется, что его колено ближе к воротам»

Алаев о 2:1: «Спартаку» повезло в конце, был офсайд, казалось . Думал, что Иванов потерял контроль над игрой в какой-то момент. Хорошо, что доиграли без красных»