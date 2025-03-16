Захарян выбыл на несколько недель. У хавбека «Сосьедада» рецидив травмы квадрицепса
Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за рецидива травмы.
Ранее 21-летний хавбек не смог завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из‑за вновь возникшей боли в бедре. В этом сезоне Арсен провел лишь 4 матча из-за травм, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса (четырехглавой мышцы бедра – Спортс’‘).
Он выбыл на несколько недель», – сообщили в пресс‑службе баскского клуба.
Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Динамо» доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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