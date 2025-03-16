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Захарян выбыл на несколько недель. У хавбека «Сосьедада» рецидив травмы квадрицепса

Арсен Захарян пропустит несколько недель из-за рецидива травмы.

Ранее 21-летний хавбек не смог завершить тренировку в «Реал Сосьедад» из‑за вновь возникшей боли в бедре. В этом сезоне Арсен провел лишь 4 матча из-за травм, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

«По результатам медицинского обследования было выявлено, что у Арсена случился рецидив травмы квадрицепса (четырехглавой мышцы бедра – Спортс’‘).

Он выбыл на несколько недель», – сообщили в пресс‑службе баскского клуба.

Подробная статистика выступлений бывшего игрока «Динамо» доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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