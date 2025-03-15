Кубок мира. Брезаз-Буше и Жаклен, Тандревольд и Ульдал, Гротиан и Штрелов, Минккинен и Сеппяля пробегут сингл-микст
16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдет сингл-микст.
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Сингл-микст
Начало – 14:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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