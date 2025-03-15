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Кубок мира. Брезаз-Буше и Жаклен, Тандревольд и Ульдал, Гротиан и Штрелов, Минккинен и Сеппяля пробегут сингл-микст

16 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке пройдет сингл-микст.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Сингл-микст

Начало – 14:05 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
результаты
сингл-микст
logoКубок мира по биатлону
logoПоклюка
logoЙоханна Скоттхайм
logoСелина Гротиан
logoЛена Репинч
logoсборная Австрии жен
logoсборная Франции
logoсборная Словении
logoСимон Эдер
logoсборная Финляндии
logoЮстус Штрелов
logoсборная Норвегии
logoсборная Швеции
logoТеро Сеппяля
logoсборная Украины жен
logoДидра Ирвин
logoсборная Австрии
logoсборная Финляндии жен
logoЙеспер Нелин
logoсборная Италии по биатлону
logoсборная США
logoНиклас Хартвег
logoЭмильен Жаклен
logoСуви Минккинен
logoсборная США жен
logoСамуэла Комола
logoсборная Словении жен
logoДмитрий Пидручный
logoДаниэле Каппеллари
logoсборная Италии жен
logoКристина Дмитренко
logoсборная Норвегии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoМартин Ульдал
logoАита Гаспарин
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Швейцарии
logoЯков Фак
logoКэмпбелл Райт
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Украины
logoсборная Германии
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Швеции жен
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