Цыплаков забил «Флориде», прервав безголевую серию из 26 матчей. У форварда «Айлендерс» 8+20 в 61 игре

Максим Цыплаков прервал 26-матчевую безголевую серию.

Форвард «Айлендерс » забросил шайбу в игре с «Флоридой» (4:2), набрав 28-е (8+20) очко в текущем чемпионате НХЛ . Всего в сезоне он провел 61 матч.

Сегодня за 8:38 у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».