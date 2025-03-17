Цыплаков забил «Флориде», прервав безголевую серию из 26 матчей. У форварда «Айлендерс» 8+20 в 61 игре
Максим Цыплаков прервал 26-матчевую безголевую серию.
Форвард «Айлендерс» забросил шайбу в игре с «Флоридой» (4:2), набрав 28-е (8+20) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 61 матч.
Сегодня за 8:38 у россиянина 1 бросок в створ ворот, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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