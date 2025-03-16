Семак впервые проиграл «Спартаку» в РПЛ как тренер «Зенита». Было 7 побед и 6 ничьих
Сергей Семак впервые проиграл «Спартаку» в Мир РПЛ в качестве тренера «Зенита».
«Зенит» уступил «Спартаку» (1:2) в выездном матче 21-го тура.
Сегодняшнее поражение от красно-белых стало для Семака первым в матчах чемпионата России за время работы в «Зените» – с лета 2018 года. Ранее под его руководством сине-бело-голубые одержали над «Спартаком» 7 побед в чемпионате и 6 раз сыграли вничью.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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