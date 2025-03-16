Семак впервые проиграл «Спартаку» в РПЛ как тренер «Зенита». Было 7 побед и 6 ничьих

Сергей Семак впервые проиграл «Спартаку» в Мир РПЛ в качестве тренера «Зенита».

«Зенит » уступил «Спартаку » (1:2) в выездном матче 21-го тура.

Сегодняшнее поражение от красно-белых стало для Семака первым в матчах чемпионата России за время работы в «Зените » – с лета 2018 года. Ранее под его руководством сине-бело-голубые одержали над «Спартаком» 7 побед в чемпионате и 6 раз сыграли вничью.