«ПСЖ» 28 матчей не проигрывает в Лиге 1 – с прошлого мая. Команда Энрике на 19 очков опережает «Марсель» за 8 туров до конца
«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 с прошлого сезона.
Команда Луиса Энрике обыграла «Марсель» (3:1) в 26-м туре и оторвалась от него на 19 очков. Остается провести 8 игр.
Парижане остаются единственной командой среди участников топ-лиг, еще не проигрывавшей в чемпионате в этом сезоне. Последнее поражение было 12 мая, после него – 23 победы и 5 ничьих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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