«ПСЖ» 28 матчей не проигрывает в Лиге 1 – с прошлого мая. Команда Энрике на 19 очков опережает «Марсель» за 8 туров до конца

«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 с прошлого сезона.

Команда Луиса Энрике обыграла «Марсель » (3:1) в 26-м туре и оторвалась от него на 19 очков. Остается провести 8 игр.

Парижане остаются единственной командой среди участников топ-лиг, еще не проигрывавшей в чемпионате в этом сезоне. Последнее поражение было 12 мая, после него – 23 победы и 5 ничьих.