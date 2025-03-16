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«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Лестером» в 29-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Премьер-лига. 29 тур
16 марта 19:00, Кинг Пауэр Стэдиум
Лестер
Не начался
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Манчестер Юнайтед

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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