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«ПСЖ» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» принимает «Марсель» в матче 26-го тура Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko.

Лига 1. 26 тур
16 марта 19:45, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
-xG-
Марсель

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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