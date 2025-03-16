«ПСЖ» – «Марсель». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» принимает «Марсель» в матче 26-го тура Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1