Сергачев раздает яйца из своего курятника партнерам по «Юте»: «У меня их много, сейчас они в дефиците, так что парни ценят их больше. Я хорошо кормлю кур, забочусь о них»

Михаил Сергачев приносит яйца из своего курятника партнерам по «Юте».

«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнерам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них.

Сейчас яйца в дефиците, так что парни ценят их больше», – сказал защитник «Юты».

В США в этом году была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.