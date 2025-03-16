Сергачев раздает яйца из своего курятника партнерам по «Юте»: «У меня их много, сейчас они в дефиците, так что парни ценят их больше. Я хорошо кормлю кур, забочусь о них»
Михаил Сергачев приносит яйца из своего курятника партнерам по «Юте».
«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнерам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них.
Сейчас яйца в дефиците, так что парни ценят их больше», – сказал защитник «Юты».
В США в этом году была зафиксирована вспышка птичьего гриппа, приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту. Американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение эпидемии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Белль Фрейзер
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