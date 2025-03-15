Кубок Первого канала по фигурному катанию. Костылева, Двоеглазова, Андреева, Садкова, Гущина, Синицына выступят с произвольными программами

Костылева и Двоеглазова покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Челябинск

Женщины

Произвольная программа

Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участницы

Елена Костылева (команда Трусовой)

Алиса Двоеглазова (команда Трусовой)

Елизавета Андреева (команда Загитовой)

Ксения Гущина (команда Загитовой)

Дарья Садкова (команда Щербаковой)

Ксения Синицына (команда Щербаковой)

ПРИМЕЧАНИЕ : точное время начала и порядок старта спортсменов станут известны позднее.