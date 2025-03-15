Кубок Первого канала по фигурному катанию. Костылева, Двоеглазова, Андреева, Садкова, Гущина, Синицына выступят с произвольными программами
Костылева и Двоеглазова покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.
Кубок Первого канала по фигурному катанию
Челябинск
Женщины
Произвольная программа
Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.
Участницы
Елена Костылева (команда Трусовой)
Алиса Двоеглазова (команда Трусовой)
Елизавета Андреева (команда Загитовой)
Ксения Гущина (команда Загитовой)
Дарья Садкова (команда Щербаковой)
Ксения Синицына (команда Щербаковой)
ПРИМЕЧАНИЕ: точное время начала и порядок старта спортсменов станут известны позднее.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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