«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м

«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2022 года.

Команда Деяна Станковича победила со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ .

Последняя победа до этого дня была одержана 29 сентября 2022 года – 3:0 в Фонбет Кубке России. Затем последовали четыре победы петербуржцев (в том числе по пенальти в Кубке) и три ничьих.