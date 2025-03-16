«Спартак» обыграл «Зенит» впервые за 8 матчей. Предыдущая победа была в 2022-м
«Спартак» обыграл «Зенит» впервые с 2022 года.
Команда Деяна Станковича победила со счетом 2:1 в 21-м туре Мир РПЛ.
Последняя победа до этого дня была одержана 29 сентября 2022 года – 3:0 в Фонбет Кубке России. Затем последовали четыре победы петербуржцев (в том числе по пенальти в Кубке) и три ничьих.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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