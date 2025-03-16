«Спартак» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 19:45

«Спартак» сыграет дома с «Зенитом» в 21-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ