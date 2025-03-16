Депутат Журова: «Мы в Госдуме обсуждаем и Дзюбу, и Овечкина – это важные события в стране. Артем – жертва пиара, но его спортивные заслуги никто не должен уменьшать»
36-летний футболист «Акрона», забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.
39-летний хоккеист «Вашингтона» забил 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).
– Мы же в Думе в этот момент не депутаты, а болельщики. Как болельщики, конечно, да, все мы обсуждаем это – и Дзюбу, и Овечкина. Понятно, что это не дело законодателей, но это важные события в стране.
– И что в Госдуме говорят про Дзюбу? Болеют за него?
– К сожалению, есть два Дзюбы. Есть его спортивные достижения и пиар-бэкграунд, который может кому-то не нравиться. Это следует разделять.
Наверное, есть коллеги, которым не нравятся какие-то личностные или пиарные вещи. Артем такая жертва пиара. А его спортивные заслуги никто не должен уменьшать, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.
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