В Госдуме РФ обсуждают Артема Дзюбу и Александра Овечкина.

36-летний футболист «Акрона », забив 234-й гол в карьере, превзошел достижение Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории среди российских футболистов.

39-летний хоккеист «Вашингтона » забил 887 голов в регулярных чемпионатах НХЛ . Россиянина опережает лишь Уэйн Гретцки (894 шайбы).

– Мы же в Думе в этот момент не депутаты, а болельщики. Как болельщики, конечно, да, все мы обсуждаем это – и Дзюбу, и Овечкина . Понятно, что это не дело законодателей, но это важные события в стране.

– И что в Госдуме говорят про Дзюбу? Болеют за него?

– К сожалению, есть два Дзюбы. Есть его спортивные достижения и пиар-бэкграунд, который может кому-то не нравиться. Это следует разделять.

Наверное, есть коллеги, которым не нравятся какие-то личностные или пиарные вещи. Артем такая жертва пиара. А его спортивные заслуги никто не должен уменьшать, – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Журова.