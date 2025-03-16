Семак о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «У Рябчука 2-я желтая была, и Бабичу можно было дать. Сложно сказать, почему гол Мартинса засчитали, по ТВ кажется, что его колено ближе к воротам»
Сергей Семак дал оценку спорным эпизодам матча со «Спартаком» (1:2) в Мир РПЛ.
– Есть ли вопросы по судейству, много было опасных моментов?
– По пенальти в первом тайме – мне показалось, что ногу он убирал. Там ничего не было. Карточка вторая у Рябчука, мне кажется, была. Как и Бабичу в эпизоде с Гонду он мог дать по карточке – у Бабича была бы вторая.
По офсайду не могу ничего сказать: по повтору, который был по ТВ, кажется, что колено Мартинса ближе к воротам, чем нога Нино. Сложно сказать, почему мяч засчитали. Возможно, есть какая-то другая камера... – прокомментировал главный тренер «Зенита».
Матч 21-го тура Мир РПЛ обслуживала судейская бригада Сергея Иванова.
«Спартак» использовал ошибки Семака: это его слабейший матч. Подставил «Зенит» под бешеный напор москвичей
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости