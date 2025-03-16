Семак о судействе матча «Спартак» – «Зенит»: «У Рябчука 2-я желтая была, и Бабичу можно было дать. Сложно сказать, почему гол Мартинса засчитали, по ТВ кажется, что его колено ближе к воротам»

Сергей Семак дал оценку спорным эпизодам матча со «Спартаком» (1:2) в Мир РПЛ.

– Есть ли вопросы по судейству, много было опасных моментов?

– По пенальти в первом тайме – мне показалось, что ногу он убирал. Там ничего не было. Карточка вторая у Рябчука, мне кажется, была. Как и Бабичу в эпизоде с Гонду он мог дать по карточке – у Бабича была бы вторая.

По офсайду не могу ничего сказать: по повтору, который был по ТВ, кажется, что колено Мартинса ближе к воротам, чем нога Нино. Сложно сказать, почему мяч засчитали. Возможно, есть какая-то другая камера... – прокомментировал главный тренер «Зенита».

Матч 21-го тура Мир РПЛ обслуживала судейская бригада Сергея Иванова.

«Спартак» использовал ошибки Семака: это его слабейший матч. Подставил «Зенит» под бешеный напор москвичей