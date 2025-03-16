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Неймара обвинили в сексе с эскортницами на вечеринке в день матча «Сантоса», его отца – в выплате девушке 80 тысяч реалов за молчание. Сторона игрока все опровергла и может подать в суд на журналиста

Неймара обвинили в том, что он занимался сексом с проститутками на вечеринке.

33-летний форвард ранее из-за травмы пропустил полуфинал Лиги Паулиста с «Коринтиансом» (1:2), «Сантос» вылетел из турнира. Утверждалось, что игрок посетил карнавал в Рио-де-Жанейро за несколько дней до игры.

Неймар получил вызов с борную Бразилии на мартовские игры с Колумбией и Аргентиной. Однако 14 марта стало известно, что из-за травмы нападающий не сможет сыграть в этих матчах.

Теперь журналист Лео Диас заявил, что Неймар 10 марта, в день игры с «Коринтиансом», посетил вечеринку друзей в Арасояба-да-Серра, штат Сан-Паулу. Там был замечен вертолет бывшего игрока «Барселоны» и «ПСЖ».

Диас также взял интервью у эскорт-модели Ани Авуады (настоящее имя – Наяра Маседо, она уже находилась под следствием за продажу поддельных духов). Она рассказала, что у нее были сексуальные отношения с Неймаром и еще одной девушкой. Утверждалось, что для мероприятия с Неймаром и его десятью друзьями якобы наняли не менее 20 девушек.

Журналист рассказал, что другая эскортница просила 50 000 реалов (8 тысяч евро – Спортс’‘) за видео футболиста с вечеринки. Отец Неймара якобы заплатил ей 80 тысяч реалов (12,8 тысячи евро – Спортс’‘) за молчание.

Однако Неймар и его отец опровергли все данные – и участие форварда в вечеринке, и плату девушке за молчание. Они признали, что вертолет на вечеринке действительно был, но бразилец его просто одолжил знакомому. Теперь отец Неймара думает о том, чтобы подать в суд на журналиста.

«Мы запросили доказательства платежа в PIX (цифровые переводы в режиме реального времени с помощью электронного кошелька – Спортс’‘), который якобы был направлен девушке, которая утверждала, что это был депозит, сделанный отцом Неймара. И нам подтвердили, что это ложь. В связи с этим мы заявляем, что эта информация не соответствует действительности.

Мы сожалеем о том, что необоснованные слухи имеют такие последствия и достигают такого уровня», – сказано в заявлении стороны Неймара.

Напомним, ранее утверждалось, что Неймар и его девушка Бруна Бьянкарди ввели условия для измен игрока – он должен использовать презервативы и не целовать любовниц в губы.

Травма Неймара под ДР сестры – классика. Неужели правда 10 лет так косит от игр 11 марта?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: UOL
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