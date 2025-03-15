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Кубок Первого канала по фигурному катанию. Угожаев, Самсонов, Игнатов, Лазарев, Сарновский, Колесников представят произвольные программы

Угожаев, Самсонов, Игнатов покажут произвольные программы на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала по фигурному катанию

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – после 12:00 по московскому времени (16 марта), прямая трансляция – сайт Первого канала.

Участники

Даниил Самсонов (команда Загитовой)

Лев Лазарев (команда Загитовой)

Николай Угожаев (команда Щербаковой)

Николай Колесников (команда Щербаковой)

Макар Игнатов (команда Трусовой)

Никита Сарновский (команда Трусовой)

ПРИМЕЧАНИЕ: точное время начала и порядок старта спортсменов станут известны позднее.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
результаты
мужское катание
logoНиколай Колесников
Николай Угожаев
Лев Лазарев
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Никита Сарновский
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