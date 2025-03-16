Мирра Андреева после победы в Индиан-Уэллс: «Хочу снова поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя»

Мирра Андреева выступила с чемпионской речью на турнире в Индиан-Уэллс.

В финале она обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3 и взяла второй тысячник подряд.

«Во-первых, конечно, поздравляю Арину и ее команду. Для тебя это были потрясающие две недели, ты показывала отличный теннис. (Соболенко показывает жестом, что все было так себе) . Уверена, ты сможешь извлечь много положительных моментов. Желаю тебе удачи на дальнейших турнирах.

Я уже скучаю по Индиан-Уэллс, хотя еще отсюда не уехала. Спасибо всем за поддержку, она очень важна для игроков.

Наверное, спасибо моей команде. Спасибо маме. И всем, кто был со мной. Хуан, мой агент, специально прилетел из Майами на финал. Очень это ценю.

Кончита, я всегда говорю, что со мной бывает тяжело – и этот день не стал исключением. Ты часто говоришь, что я капризная девчонка, и сегодня утром так и было. Просто я очень нервничала. Прости меня.

Не думаю, что без всех вас я бы оказалась здесь. Спасибо, что были рядом.

И наконец я хочу снова поблагодарить себя . За то, что боролась до конца и всегда верила в себя, не сдавалась. Сегодня я старалась бегать как кролик, потому что Арина запускала ракеты – и было трудно справляться.

Поэтому я благодарю себя. Я же тоже сыграла небольшую роль», – сказала Андреева на церемонии награждения.

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