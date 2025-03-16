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Мирра Андреева после победы в Индиан-Уэллс: «Хочу снова поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя»

Мирра Андреева выступила с чемпионской речью на турнире в Индиан-Уэллс.

В финале она обыграла Арину Соболенко 2:6, 6:4, 6:3 и взяла второй тысячник подряд.

«Во-первых, конечно, поздравляю Арину и ее команду. Для тебя это были потрясающие две недели, ты показывала отличный теннис. (Соболенко показывает жестом, что все было так себе). Уверена, ты сможешь извлечь много положительных моментов. Желаю тебе удачи на дальнейших турнирах.

Я уже скучаю по Индиан-Уэллс, хотя еще отсюда не уехала. Спасибо всем за поддержку, она очень важна для игроков.

Наверное, спасибо моей команде. Спасибо маме. И всем, кто был со мной. Хуан, мой агент, специально прилетел из Майами на финал. Очень это ценю.

Кончита, я всегда говорю, что со мной бывает тяжело – и этот день не стал исключением. Ты часто говоришь, что я капризная девчонка, и сегодня утром так и было. Просто я очень нервничала. Прости меня.

Не думаю, что без всех вас я бы оказалась здесь. Спасибо, что были рядом.

И наконец я хочу снова поблагодарить себя. За то, что боролась до конца и всегда верила в себя, не сдавалась. Сегодня я старалась бегать как кролик, потому что Арина запускала ракеты – и было трудно справляться.

Поэтому я благодарю себя. Я же тоже сыграла небольшую роль», – сказала Андреева на церемонии награждения.

👑 Мирра Андреева – королева в Индиан-Уэллс! Переборола Соболенко в финале

Мирра Андреева – лучшая теннисистка мира прямо сейчас

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoBNP Paribas Open
logoМирра Андреева
logoАрина Соболенко
logoWTA
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